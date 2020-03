GROSSETO – 34 persone denunciate solo nella giornata di oggi. Lo segnala il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che rende conto così dell’attività della Polizia municipale.

«Solo oggi 34 denunce per persone che sono andate in giro senza motivazione, una per un’attività commerciale e una per violazioni sulle quarantene».

«Sono veramente troppe – commenta il sindaco -. A seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute di ieri sera, sono aumentate le restrizioni».

Oggi sono state impiegate nove pattuglie e sono stati disposti sei posti di blocco. «Non allentiamo la presa, non abbassiamo la guardia, gli scienziati parlano di picco massimo proprio in questi giorni.

Il rispetto delle regole aiuterà ad uscire da questa situazione il prima possibile. Dimostriamo compattezza, siamo uniti, per ricominciare alla grande il prima possibile».