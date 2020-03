Chiusi parchi, pinete e spiagge: l’annuncio arriva con il megafono. «Restate a casa, il virus uccide». GUARDA

FOLLONICA – Restate a casa. È questo il messaggio che in questi giorni viene ripetuto a tutti i livelli. E questa mattina a Follonica il messaggio arriva anche attraverso il megafono dei mezzi della Vab che proprio oggi sta girando per le strade della città del Golfo. «Attenzione, restate a casa perché il virus non si vede, ma può uccidere».

In questi giorni i volontari della Vab sono impegnati in una serie di attività tra cui anche quella di sanificazione delle strade e dei luoghi pubblici di Follonica.