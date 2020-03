Approvato il bilancio di previsione, Dionisi: «Ho votato sì. Disponibile a collaborare con la giunta»

MANCIANO – “Ieri si è tenuto, in videoconferenza, la seduta del Consiglio comunale di Manciano per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e altri significativi argomenti all’ordine del giorno”. Lo scrive, in una nota, Fiorenzo Dionisi, consigliere del gruppo consiliare unipersonale ”Fiorenzo: con i cittadini e per i cittadini.

“L’approvazione del Bilancio era necessaria per poter utilizzare al 100% le somme disponibili, soprattutto per le necessità urgenti dovute al grande disagio umano ed economico creato dal Coronavirus – prosegue -. La seduta si è svolta in un clima unitario e di vicinanza al sindaco per l’enorme impegno che, con dovere e responsabilità, ci sta mettendo nello svolgere il proprio ruolo”.

“Ho votato favorevolmente e, contemporaneamente, ho confermato la mia disponibilità, come consigliere indipendente, a dare un contributo fattivo per tutto questo periodo di forte disagio in merito sia alla gestione prioritaria del Contagio sia per individuare proposte sul piano economico – conclude -. Essendosi il Consiglio svolto in videoconferenza, senza lo streaming, ritengo cosa utile portare a conoscenza dei cittadini il testo della mia lettera, contenente la disponibilità sopra detta, da me inviata al sindaco prima del Consiglio comunale”.