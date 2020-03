Al via Pronto farmaco, il servizio a domicilio della Cri. Come richiederlo

FOLLONICA – Attivato da Cri Follonica il servizio Pronto farmaco

Dopo il servizio Pronto spesa, attivato dalla Cri qualche giorno fa per aiutare chi non può andare a fare la spesa e fa parte di alcune categorie particolari, adesso ecco un nuovo servizio che i volontari della Cri hanno messo in atto, con la collaborazione i tutte le farmacie di Follonica.

In pratica possono rivolgersi alla Cri i cittadini follonichesi che si trovano in stato di necessità e con gravi patologie sopra i 65 anni e

senza nessuno che possa aiutarli, oppure immunodepressi o disabili, senza limiti di età.

Come fare? Ci sono varie possibilità, a seconda che si tratti di farmaci da banco o con ricetta. Gli interessati potranno contattare direttamente la Cri al numero 0566.269813 tutti i giorni dalle 9 alle 18. Un volontario risponderà e organizzerà il servizio di ritiro e consegna, dando al cittadino spiegazioni sulle modalità da seguire, che variano da farmaco a farmaco.

“Sia il Pronto spesa che il Pronto farmaco sono due servizi fortemente voluti dal gruppo giovani della Cri follonichese, attivati grazie al

contributo e alla disponibilità di tutti volontari – commenta il commissario Alessandro Tortorella -. A tutti questi volontari va il mio ringraziamento a nome della città”.