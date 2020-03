Al via la sanificazione di marciapiedi e strade: ecco dove e quando

SCARLINO – L’Amministrazione comunale avvia la sanificazione delle strade e dei marciapiedi: gli operai di Sei Toscana da domani, domenica 22 marzo, saranno al lavoro nel territorio comunale.

Il primo intervento riguarderà, domani appunto, i marciapiedi di Scarlino Scalo, mentre lunedì 23 marzo la spazzatrice disinfetterà le strade della stessa frazione.

Nei giorni seguenti l’operazione sarà ripetuta al Puntone e a Scarlino.

«Chiediamo la collaborazione dei cittadini affinché l’intervento possa avvenire senza intralci – spiega il sindaco Francesca Travison –: chi si trova fuori al momento del passaggio dei mezzi di pulizia è invitato a spostarsi per non fermare l’operazione. Molto probabilmente gli altri interventi, a Scarlino e al Puntone, saranno fatti entro giovedì 26 marzo: l’azienda deve ancora comunicare il programma definitivo visto che in questi giorni sta svolgendo la stessa attività su tutto il territorio provinciale. È in calendario anche la sanificazione del Palazzo comunale, della biblioteca e dei cantieri pubblici. Inoltre lo stesso intervento sarà adottato per le scuole scarlinesi».