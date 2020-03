Rischio incendi: dalla Regione arriva il divieto di abbruciamento

MASSA MARITTIMA – Dalla Regione Toscana arriva la comunicazione che, in base ad un’apposita analisi, viene rilevato un elevato indice di rischio di incendi boschi dalle 8 di domani 21 marzo fino al 31 marzo, periodo durante il quale vige pertanto divieto assoluto di abbruciamento su tutto il territorio regionale.

In particolare le condizioni appaiono favorevoli per incendi nella zona delle Colline Metallifere, compreso il territorio del Comune di Massa Marittima, per cui verranno attivati i seguenti servizi Aib (anti incendio boschivo): servizio di reperibilità di una squadra di operai forestali, reperibilità ordinaria squadre di volontariato Aib, attivazione di una seconda squadra di volontariato Aib e impiegabilità di operai forestali.

Gli organi di sorveglianza effettueranno gli opportuni controlli ai fini del rispetto del divieto di abbruciamento a scopo di prevenzione.