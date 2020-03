Pd: «Amministrazione tuteli i cittadini per garantire i servizi e la sicurezza dei lavoratori»

ORBETELLO – “Quelli che stiamo vivendo sono giorni difficili che mettono tutti, nessuno escluso, a dura prova. Per tale ragione, è estremamente necessario che ogni ingranaggio di questo fragile meccanismo con il quale siamo obbligati a convivere ancora per qualche settimana funzioni come deve. Purtroppo, nel nostro Comune siamo costretti a fare i conti con continue segnalazioni relative al funzionamento degli uffici postali del territorio che sembrano non garantire il servizio in maniera costante ed efficiente”. A scriverlo, in una nota, il Pd orbetellano.

“Stando alle informazioni che siamo stati in grado di reperire – prosegue la nota -, ad essere attivi al momento sono solo l’ufficio di Orbetello centro e quello di Porto Santo Stefano. E se ciò di per sé rappresenta già un grave disagio, ad aggravare la situazione c’è il fatto che il servizio di sportello pare essere garantito solo la mattina e per di più a giorni alterni. Tutto senza che ai cittadini siano state fornite indicazioni chiare a riguardo. A nostro giudizio, questa azione non può che essere considerata un’interruzione, seppur parziale, di pubblico servizio nei confronti della quale ci auguriamo anche l’amministrazione comunale prenda rapidamente provvedimenti”.

“A preoccuparci non poco – va avanti il Pd – è anche il fatto che questa decisione è stata presa da Poste Italiane evidentemente in maniera del tutto arbitraria e senza alcun genere di preavviso. Insomma, stando a quanto si apprende in via del tutto informale, in piena emergenza sanitaria i cittadini orbetellani che non vivono in prossimità del centro storico, per raggiungere uno sportello di Poste Italiane devono fare uno spostamento non trascurabile, devono sperare di trovare lo sportello aperto e, in tal caso, devono di sicuro imbattersi in un assembramento, dato l’orario ridotto”.

“Quello che Poste Italiane gestisce – concludono i dem di Orbetello – è un servizio di pubblica utilità ed è del tutto impensabile che la sua riorganizzazione venga affrontata in questo modo. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di porre subito rimedio a questa emergenza nell’emergenza, individuando con Poste Italiane il miglior modo per garantire allo stesso tempo sicurezza dei lavoratori e servizi”.