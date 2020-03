La raccolta fondi del Comitato per la vita per comprare un ventilatore polmonare

GROSSETO – Il Comitato per la Vita lancia una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare con la collaborazione di Banca Tema e Tema Vita

In questo momento di grande difficoltà sociale e sanitaria, il Comitato per la Vita onlus ha deciso di promuovere una raccolta fondi per l’acquisto di un ventilatore polmonare da donare all’Ospedale Misericordia di Grosseto. “In questo momento siamo tutti contro il Coronavirus e a favore della vita – dice il presidente Oreste Menchetti – per questo fin da subito abbiamo cercato le forme per poter acquistare materiale urgente necessario nell’immediato per la cura dei malati. La nostra missione continua anche così, a fianco di coloro che soffrono e per sostenere l’ospedale Misericordia di Grosseto. Nella nostra iniziativa abbiamo immediatamente trovato la collaborazione della Banca Tema e di Tema Vita che ci hanno accolto e sostenuto fin da subito e a loro va il nostro primo grazie”.

Da parte di Banca Tema e Tema Vita c’è stata un’adesione totale considerando anche che l’acquisto di ventilatori polmonari risponde ad un’esigenza immediata e straordinaria del momento ma resta poi strumentazione a disposizione del nostro ospedale. Non solo, ricordiamo a tutti gli interessati che per le erogazioni liberali fatte da persone fisiche a sostegno della raccolta fondi pro Coronavirus, è prevista una detrazione d’imposta in misura del 30% per un importo massimo di € 30.000.

Il conto corrente dove effettuare il versamento, presso Banca Tema, è:

IT 64 I 08851 14301 000000 217126 “Comitato per la Vita – Emergenza Coronavirus”