iorestoacasa e suono: ecco “Zastavirus” la street band degli Zingari di Maremma lancia il suo messaggio

GROSSETO – L’Italia intera si ferma, ma questo non blocca il calore che accomuna i ragazzi della Zastava Orkestar. L’entusiasmo dei giovani “Zzingari di Maremma” non viene meno nonostante l’emergenza sanitaria in corso.

E cosi, pur nel rispetto del decreto del presidente del consiglio dei ministri che impone di restare, la street band vi regala la sua musica come messaggio per rallegrare il clima in queste giornate di chiusura forzata ,ma anche per abbattere idealmente le distanze, uniti dall’amicizia e dall’amore per l’arte.

«In questo momento – dicono i musicisti della Zastava Orkestar – così particolare ci farebbe molto piacere condividere con tutti i lettori questo messaggio di speranza e di calore»

E noi de IlGiunco.net raccolgono con grande piacere la richiesta che arriva dall’orchestra.