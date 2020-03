iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Ulisse: Il piacere della scoperta – Viaggio nella Cappella Sistina. Il documentario condotto da Alberto Angela.

Rai 2: 21.20 – The good doctor. Serie tv americana che racconta le vicende di un giovane chirurgo affetto da autismo.

Rai 3: 21.20 – Passeggeri notturni. Film drammatico italiano, tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio. Con Claudio Gioè e Nicole Grimaudo. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Amici di Maria. Appuntamento con lo storico talent show di Canale 5, giunto ormai alla sua 19esima edizione.

Italia 1: 21.20 – Atomica bionda. Thriller ambientato a Berlino, ai tempi del famigerato Muro. Con Charlize Theron e James McAvoy. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Il programma di approfondimento che tratta i più discussi casi di cronaca nera. Condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7: 21.15 – Propagande Live. Nuovo appuntamento con il talk di informazione e satira condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got talent – Best of. I momenti migliori del fortunato talent show.

Nove: 21.25 – Fratelli di Crozza. Imitazioni e satira nel one-man show di Maurizio Crozza.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Dark Shadows. Film di Tim Burton, con Johnny Depp e Eva Green. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Orgoglio e pregiudizio. Trasposizione cinematografica di uno dei più grandi classici della letteratura. Con Keira Knightley. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Zombies – La vendetta degli innocenti. Horror americano del 2006. QUI il trailer.