Cura Italia, Confesercenti a disposizione delle aziende. Anche con l’ufficio credito

GROSSETO – «Siamo a disposizione delle aziende per ogni chiarimento in merito al “decreto Cura Italia”» Confesercenti ci tiene ad informare i propri soci che, in caso di difficoltà, potranno trovare, come sempre, supporto telefonico.

«Il decreto – afferma Confesercenti – contiene misure concernenti tantissimi settori, dalla pubblica amministrazione, alle scuole, dalle imprese alle famiglie e tanto altro. Molte delle disposizioni previste nel decreto non sono immediatamente attuabili, ma necessitano di decreti attuativi o di nuove disposizioni da parte del Governo».

«Aggiorneremo costantemente le imprese nostre associate sulle modalità di accesso a queste misure di sostegno – prosegue l’associazione di categoria -. A tal proposito vogliamo informare i soci che il sito www.confesercenti.gr.it/ verrà costantemente aggiornato con ogni novità, che comunicheremo anche attraverso la newsletter settimanale. Inoltre per chi necessitasse, in un momento così delicato, di informazioni sul credito può telefonare 339.2865030 (Massimiliano ufficio credito)».

Per qualunque altra informazione o chiarimento è comunque sempre possibile contattare gli uffici al numero 0564.438811 o inviare una email all’indirizzo: info@confesercenti.gr.it