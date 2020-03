Coronavirus: secondo decesso in Maremma. Era un ristoratore

FOLLONICA – Sale a due il bilancio delle vittime maremmane per il Coronavirus.

Dopo Scansano anche a Follonica si è purtroppo registrato il decesso di un uomo di 79 anni. A dare la triste conferma il commissario prefettizio Alessandro Tortorella.

«Mai avrei voluto dare questa notizia – dice il commissario – ma con grande tristezza devo comunicare il primo decesso per la comunità follonichese. Una persona notissima, di grande umanità, amante dello sport, degli amici e follonichese fino all’osso: così descrivono Rizieri Ceccarelli, per tutti Rizzi, noto ristoratore di 79 anni, che purtroppo non ce l’ha fatta: Da 10 giorni circa era risultato positivo ed era in isolamento domiciliare. Aveva patologie cardiorespiratore e il coronavirus non gli ha dato scampo aggravando la compromessa situazione di salute. Da tutta la comunicato follonichese, che io in questo momento rappresento, vorrei stringere in un abbraccio virtuale la sua famiglia, la compagna Antonietta, la figlia Cinzia e il genero Roberto, i nipoti Jacopo e Giulia e tutta la famiglia Ceccarelli».

