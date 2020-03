Coronavirus, primo caso a Manciano. Morini «Intensificheremo i controlli»

MANCIANO – Primo caso di tampone positivo anche nel comune di Manciano. A darne notizia il sindaco Mirco Morini che ha comunicato ai cittadini la notizia giunta dalla Asl Toscana Sud Est.

La notizia è arrivata «nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo. È stato riscontrato il primo caso positivo nel comune di Manciano».

«A tal proposito, invito tutti i cittadini, con grande senso di responsabilità a tutela della salute pubblica, a restare a casa e a uscire solo ed esclusivamente: per motivi di comprovato lavoro; per motivi di salute; per acquisto della spesa e di medicinali».