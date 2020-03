Coronavirus, nessun nuovo caso sull’Amiata. Proseguono i tamponi al personale sanitario

AMIATA – Nell’Amiata grossetana non si registrano nuovi casi positivi. Pertanto il dato resta fermo a ieri: 13 persone così suddivise: Arcidosso 6, Castel del Piano 4, Santa Fiora 2, Seggiano 1.

A seguito dei casi positivi riscontrati presso l’Ospedale di Castel del Piano ad oggi sono stati eseguiti i tamponi su circa un terzo della totalità del personale ospedaliero. Lo screening di massa relativo al personale operante nell’intera struttura sarà portato a termine entro lunedì prossimo.

«I casi postivi sono tutti alla prima analisi e per validare la positività al Covid-19 rammentiamo che è necessaria una seconda analisi che potrebbe essere anche di segno opposto» affermano i sindaci amiatini.

«Nel Comune di Santa Fiora, le persone contagiate restano ferme a due – afferma il sindaco Federico Balocchi -. Tutti i pazienti al momento sono in buone condizioni ed in quarantena presso la propria abitazione. Da oggi inoltre ci sono due persone messe in isolamento domiciliare per contatto stretto con casi positivi».

«Il dato incoraggiante di oggi non deve indurre la popolazione ad abbassare la guardia, è necessario mantenere alta la guardia, evitare contatti e stare a casa».

La situazione in provincia di Grosseto è di 106 persone positive, sei in più rispetto a ieri, 24 di queste ricoverate in ospedale, le altre 82 si trovano invece presso il proprio domicilio.

La raccomandazione resta sempre quella di mantenere la calma e continuare a rispettare le regole indicate dal Governo, segnalando eventuali comportamenti scorretti che vadano contro l’intento di contenere la diffusione del Covid-19.