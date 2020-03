Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 37860 positivi, 5129 guariti e 4032 decessi

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile sull’emergenza Coronavirus.

Nella consueta conferenza stampa delle 18, Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, ha diffuso i dati aggiornati sul Coronavirus in Italia:

5129 guariti (689 in più rispetto a ieri);

4032 deceduti (627 in più rispetto a ieri);

il numero complessivo dei positivi sale a 37860 (4670 in più rispetto a ieri).

Dei positivi , 19185 (ieri erano 14935) sono in isolamento domiciliare e 2655 (ieri erano 2498) si trovano in terapia intensiva (7% del totale). “Ci tengo a precisare – sottolinea Borrelli – che la maggior parte dei deceduti di oggi è morto con il Coronavirus, no per il Covid19. L’Istituto superiore della sanità ci fornirà nei prossimi giorni i dati più completi”.

“L’Istituto superiore di sanità ha analizzato le cartelle cliniche dei primi 355 deceduti – spiega Roberto Bernabei, ordinario di geriatria dell’Università Cattolica di Roma e presidente dell’associazione Italia longeva -. Di questi, solo tre, lo 0,8%, avevano zero patologie. Tutto il resto, il 99,2%, aveva una (25%), due (25%), tre patologie concomitanti (48%)”.