Coronavirus, il sindaco si infuria: «Fatela finita: rischiamo il collasso sanitario»

GROSSETO – Il sindaco di Grosseto non ci sta e dal suo ufficio in municipio lancia un appello accorato a tutti i grossetani. «Basta, è l’ora di farla finita. Non si può continuare così. Dovete stare in casa. Non vi rendete conto di quello che state facendo».

Sono queste alcune della parole di Antonfrancesco Vivarelli Colonna che si è davvero infuriato per la situazione che sta vivendo la città di Grosseto dove ancora in tanti sembrano non aver capito la gravità dell’emergenza da coronvirus.

Nella nostra Maremma sono già due le vittime e solo ieri il reparto dell’ospedale dedicato al Covi19 ha quadruplicato i pazienti ricoverati. Il funzionamento del sistema sanitario locale è fortemente a rischio se la situazione non muta.

Il primo cittadino del capoluogo maremmano si riferisce soprattutto a tutte le persone che si questi giorni stanno uscendo di casa