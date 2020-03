Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi venerdì 20 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 5129 guariti (689 in più rispetto a ieri); 4032 deceduti (627 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei positivi sale a 37860 (4670 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 37860 positivi, 5129 guariti e 4032 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 311 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.793 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. Complessivamente, sono 18 le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 15 le guarigioni cliniche e 47 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.713. I dati provincia per provincia: 401 Firenze, 171 Pistoia, 94 Prato (totale Asl centro: 666), 249 Lucca, 232 Massa-Carrara, 180 Pisa, 117 Livorno (totale Asl nord ovest: 778), 97 Grosseto, 128 Siena, 124 Arezzo (totale sud est: 349). Il dettaglio: Coronavirus: in Toscana 311 nuovi casi. In totale 1.793 contagi e 47 decessi

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto si registrano 106 casi. Sono sei in più di ieri e in particolare sono 5 casi nel Comune di Grosseto e uno del comune di Scarlino. Ad oggi le vittime del coronavirus in Maremma sono due. La differenza che c’è con il dato forniti dalla regione Toscana è legata ai differenti orari di comunicazione dei numeri dei contagiati. Il dettaglio: Coronavirus, in provincia i casi salgono a 106. Nel comune capoluogo sono 67