Coronavirus: Esercito per le strade di Grosseto. La richiesta del sindaco: «Ci serve per controllare il territorio»

GROSSETO – Il sindaco di Grosseto ha chiesto ufficialmente il supporto dell’esercito per la città di Grosseto.

La richiesta è stata presentata oggi durante la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, che era stata convocata dal prefetto Fabio Marsilio.

«In questa sede – ha detto il sindaco – ho chiesto ufficialmente il supporto dell’esercito per gestire al meglio la situazione, controllare il territorio e far diminuire drasticamente gli spostamenti. Questo anche per far rispettare le eventuali nuove restrizioni che a questo punto ci aspettiamo dal Governo Centrale.

«Molti altri Comuni della Provincia hanno la stessa nostra necessità e concordano come su questa richiesta. Serve massimo supporto per la Polizia municipale e le Forze dell’Ordine che da giorni operano sul territorio senza sosta, giorno e notte, e con grande determinazione».