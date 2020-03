Coronavirus: assistenza domiciliare per positivi e chi è in quarantena. Come richiederla

GROSSETO – Il Comune di Grosseto, attraverso la Protezione civile grazie a una efficace rete del volontariato, ha attivato un servizio di assistenza domiciliare e supporto ai cittadini costretti a casa in quanto contagiati da Covid-19 e ai cittadini in quarantena anche se non positivi al virus.

Chi desidera usufruire del servizio può rivolgersi ai seguenti contatti:

Croce rossa italiana – Comitato di Grosseto – tel. 0564/416110 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle 9, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 13.30 alle 15;

Confraternita della Misericordia di Grosseto – tel. 0564/22182 tutti i giorni dalle 9 alle 12;

Comune di Grosseto – tel. 334/6617647 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Seguendo una procedura codificata, così come previsto nel Piano regionale della Protezione civile, sarà possibile ricevere assistenza domiciliare.

“E’ un lavoro senza sosta quello che il Comune di Grosseto porta avanti con le strutture e gli uffici competenti – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e con un grande spirito di collaborazione che unisce il pubblico e il privato. Insieme possiamo affrontare meglio un’emergenza che mette tutti a dura prova. Un plauso a quanti si adoperano per il bene degli altri e un invito, ancora un invito, a fare ognuno la nostra parte, osservando scrupolosamente le regole e le raccomandazioni per contrastare la diffusione del contagio”.