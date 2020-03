Consegnate le mascherine ai commercianti per la distribuzione ai cittadini

GROSSETO – Grazie. Grazie agli imprenditori che hanno aiutato l’Amministrazione comunale a consegnare direttamente ai cittadini le mascherine. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna rivolge loro una lettera.

“Stiamo ricevendo migliaia di mascherine in donazione da parte degli operatori economici cinesi presenti in città – in questo caso l’imprenditrice del ristorante Kiku di Grosseto – che vogliono aiutare e sostenere la nostra terra nel momento di grande difficoltà in cui ci troviamo. Un messaggio di amore nei confronti del territorio, un messaggio di solidarietà e generosità. E’ quello di cui abbiamo bisogno per restare uniti. Sono mascherine che – come specifica il decreto governativo Cura Italia (art. 16) – possono essere utilizzate da tutti gli individui presenti sull’intero territorio nazionale, cioè mascherine filtranti prive di marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio. Ringrazio chi vorrà aiutare l’Amministrazione comunale a distribuirle ai singoli cittadini. Grazie di cuore, continuiamo a collaborare per il bene di tutti noi”.

Altre mascherine sono state consegnate anche alla Croce Rossa e alla Misericordia.

Il sindaco fa anche un ringraziamento sentito al primo cittadino di Siena, Luigi De Mossi, che ha recapitato al Comune di Grosseto altre mascherine da consegnare alla città.

“Questa è solo una prima parte – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –: chi tra gli imprenditori non le ha ancora ricevute non si preoccupi. Ne arriveranno altre e provvederemo a recapitarle ai commercianti che ci hanno prestato il loro prezioso aiuto e a coloro che vorranno fare lo altrettanto”.

Al momento sono stati raggiunti dall’assessore Riccardo Ginanneschi e dalla Polizia municipale per la consegna delle mascherine: Coop Maremà, Conad via Senegal, Carrefour (via Scansanese, Marina), Pam di via del Sabotino, Emi, Todis, Mercato coperto, edicole di Porta Corsica, La Vasca, via Roma, panificio Galletti, Tabacchi Guerrini, macelleria La Ganga, macelleria Rossi, alimentari di Montepescali, Tabacchi Sozzi di Istia, alimentari di Roselle, bazar di Batignano, Market Rispescia, Edicola Alberese, Confcommercio e Confesercenti. Presto anche all’edicola di Braccagni.