Cna attiva il servizio via Whatsapp: «Strumento veloce per dare informazioni tempestive»

GROSSETO – Cna informa cittadini e imprese via Whatsapp. E’ attivo infatti il nuovo servizio gratuito dell’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa pensato per comunicare in modo veloce e semplice in questo momento di emergenza.

Per iscriversi al servizio, e rimanere così sempre aggiornati sulle novità normative e sulle procedure da seguire, bisogna compilare un modulo online, reperibile sul sito www.cnagrosseto.it.

Per ricevere le comunicazioni, che avverranno tramite broadcast e quindi nel pieno rispetto della privacy, è necessario registrare in rubrica il numero 349 5684496.

“Abbiamo pensato – dichiara Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – che questo fosse lo strumento migliore per dare informazioni tempestive agli artigiani, ai lavoratori autonomi e ai cittadini, soprattutto in un momento di emergenza straordinaria come quello che stiamo vivendo”.