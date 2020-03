Case popolari, Cgil e Sunia: «Bando da prorogare, impossibile acquisire documentazione per domanda»

GROSSETO – «La precedente proroga al 31 marzo del termine di presentazione delle domande per gli alloggi Erp – spiega il responsabile del Sunia, Antonio Terribile – si sta rivelando insufficiente alla luce dei fatti e dei provvedimenti presi dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio.

La grave emergenza causata dal coronavirus e i provvedimenti adottati dal governo l’8 marzo per fronteggiare il contagio, chiedono giustamente a tutti di rimanere chiusi in casa – prosegue -. Per questo motivo il Sunia di Grosseto ha chiesto, e chiede ancora, al Sindaco di Grosseto di prorogare al 30 di aprile la scadenza del bando delle case popolari per il comune di Grosseto. Appello peraltro condiviso dall’assessore regionale alle politiche abitative, Vincenzo Cecccarelli, che ha scritto all’Ance per chiedergli di sollecitare i Comuni della Toscana a sposare quest’indirizzo.

Dai primi giorni di marzo, le fasce più deboli, quelle che hanno inteso il bando come una risposta alla loro precarietà abitativa, hanno avuto grandi difficolta a mettere insieme la documentazione necessaria da allegare alla domanda – conclude Terribile -. Dovendosi recare di persona presso gli uffici dei Caaf, di Inps, Coeso e dei vari uffici del Comune. Difficoltà oggi ancora maggiori, stante la richiesta esplicita di evitare ogni forma di contatto fra persone».