Approvato all’unanimità il bilancio: «Permetterà di affrontare le emergenze immediate e future»

MAGLIANO IN TOSCANA – “Un bilancio che sarà subito operativo e che permetterà alla giunta di affrontare l’emergenza Covid-19 potendo immediatamente porre in essere eventuali varianti, spostando le risorse da un capitolo all’altro”.

Il sindaco di Magliano in Toscana Diego Cinelli e la vice, e assessore al bilancio Mirella Pastorelli, commentano così l’approvazione all’unanimità del bilancio di previsione 2020-2022.

“Un bilancio – sostiene il primo cittadino – che avrebbe avuto obiettivi importanti in tutti i settori, ma che, con l’emergenza Covid-19, potrebbe subire dei cambiamenti in base alle esigenze sociali ed economiche del nostro territorio. Non abbiamo appositamente fatto annunci su ciò che avremmo realizzato grazie al preventivo, proprio perché al momento il primo obiettivo è quello di superare l’emergenza sanitaria, poi di ragionare in termini di impatto che questa avrà sul territorio di Magliano in Toscana e in base a quello operare con varianti che possano garantire risorse per fronteggiare le nuove necessità. Mi immagino quelle delle aziende che, già oggi, devono fare i conti con la sospensione, imposta o volontaria, delle proprie attività, ma che domani potrebbero risentire della crisi che ne conseguirà. Lo stesso riguarda il sociale dove i bisogni della popolazione dovranno essere valutati sia durante che dopo l’emergenza sanitaria”.

“Un bilancio dunque sano che, di base, punta molto sul sociale – afferma la vicesindaco Mirella Pastorelli – che è stato elaborato nei mesi che hanno preceduto l’emergenza Covid-19 ed emerge come l’azione del governo territoriale sia improntata al rispetto del principio di sussidiarietà e, quindi, alla promozione e valorizzazione delle numerose attività sociali svolte da imprese ed associazioni nel campo economico, sociale e culturale”.

“Per quanto riguarda l’efficienza della struttura comunale – aggiunge l’assessore al bilancio – proseguiamo nella gestione rigorosa della spesa. Sul personale abbiamo elaborato il piano di assunzioni che prevede quella di un istruttore amministrativo tecnico, categoria C1, di un operaio, categoria B3 full time, e, attraverso lo scorrimento delle graduatorie, di un operaio, categoria B3, part time al 65 per cento”.

“Un bilancio, dunque, pronto a fronteggiare l’emergenza, strutturato – afferma la vicesindaco – in modo da poter attivare velocemente tutti gli aggiustamenti necessari ad affrontare l’emergenza e le conseguenti misure a sostegno economico per aziende e famiglie, nella misura in cui le norme lo consentano. A questo proposito nella conferenza zonale abbiamo deciso di alzare la quota capitaria di due euro per ogni abitante in modo da avere a disposizione una cifra maggiore per fronteggiare l’emergenza ed aiutare le famiglie in stato di necessità, aumentando e migliorando i servizi che stiamo erogando da tempo”.