Al via il concorso #lafotodacasa: come partecipare

FOLLONICA – “Purtroppo il coronavirus e le restrizioni del decreto ministeriale hanno costretto la maggior parte di noi in casa. Anche i soci del Fotoclub Follonica, che per passione colgono scorci e momenti fotografando all’aria aperta sono chiusi in casa, e così hanno escogitato un modo per coinvolgere i concittadini di Follonica e del territorio circostante. Naturalmente la parola d’ordine è ‘fotografare'” scrivono, in una nota, dall’associazione Fotoclub Follonica.

“È così che nasce il concorso social #lafotodacasa – spiegano -. Fino a domenica 22 chiunque voglia partecipare deve pubblicare sul suo profilo Facebook oppure Instagram la sua foto da casa che racconti come passi il tempo e le piccole cose belle che la permanenza fra le mura domestiche ti ha permesso di riscoprire, aggiungere l’ashtag #lafotodacasa e #fotoclubfollonica”

“I tre scatti migliori saranno esposti alla mostra del nono trofeo Città di Follonica – proseguono -, il concorso fotografico nazionale organizzato dall’associazione fotografica follonichese e che anche quest’anno ha raggiunto il numero di iscritti da record di 480 fotografi”.

“Domenica 22 marzo – concludono – saranno pubblicati sul sito www.concorso.fotoclubfollonica.com i vincitori del trofeo fotografico, selezionati dai 15 giurati, riunitisi online per discutere le foto e decretare i vincitori”.