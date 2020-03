200 chili di pecorino donati alla Caritas da un’azienda di Monterotondo Marittimo

GROSSETO – Una donazione di ben 200 chili di pecorino stagionato da parte dell’azienda Podere Paterno di Tanda Mario e Giuseppe di Monterotondo Marittimo è giunta questa mattina alla Caritas Diocesana di Grosseto grazie alla sinergia con Coldiretti Grosseto.

La consegna è avvenuta presso La Bottega della Solidarietà, un luogo di distribuzione gratuita di generi alimentari di prima necessità che rientra nel progetto della Caritas Diocesana di Grosseto. L’obiettivo principale del progetto è quello di dare alle famiglie una possibilità concreta per superare la crisi, cercando di attivare le loro risorse e le loro potenzialità.

“Le famiglie – spiega Loredana Sauna, responsabile della Bottega – in genere sono segnalate dal centro d’ascolto della Caritas diocesana e delle parrocchie, oppure in alcuni casi anche dai servizi sociali. Facciamo un colloquio, poi vengono inserite in questo percorso e, grazie ad una tessera caricata di un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare, possono fare la spesa. In questo momento di emergenza per il Covid-19, per evitare che le famiglie escano di casa, abbiamo molti volontari che ci aiutano a distribuire e a consegnare direttamente a casa delle persone bisognose i generi alimentari. Ringrazio a nome mio, del direttore Enzo Capitani e del vicedirettore della Caritas Luca Grandi l’azienda Podere Paterno per il generoso dono. Sono gesti che in un momento di emergenza come questo acquistano un significato particolare, perché ci testimoniano che sul nostro territorio c’è ancora un modo di fare impresa orientato non solo al legittimo profitto, ma anche ad uno sguardo di attenzione ai bisogni che emergono”.

Coldiretti Grosseto, grazie ai propri produttori di Campagna Amica, anche in passato ha messo a disposizione degli operatori della Caritas le produzioni locali. Queste attività continueranno anche in futuro nella certezza che con un piccolo sforzo di ognuno si può essere utili a tanti.

“Da sempre Coldiretti – afferma Pietro Greco, direttore di Coldiretti Grosseto – sostiene questo con le proprie azioni quotidiane e attraverso una politica associativa incentrata sui valori della vita e della solidarietà. Un plauso all’azienda Podere Paterno e in particolare al socio Mario Tanda che, in un momento di grande difficoltà per la filiera lattiero-casearia con i numerosi tentativi di speculazione sui prezzi a danno dei consumatori e degli agricoltori e il rischio di avere un prodotto invenduto in azienda a causa della chiusura di bar e ristoranti, fa un gesto di grande solidarietà”.