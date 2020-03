Tentano di forzare il negozio ma dentro ci sono i dipendenti in pausa

GROSSETO – Hanno aspettato la chiusura pomeridiana per poi tentare di entrare nel negozio, chiuso per la pausa pranzo. Così due uomini di origine campana sono stati arrestati ieri dai carabinieri della compagnia di Follonica.

I due, 40 e 36 anni, residenti da tempo a Follonica, hanno tentato di forzare la porta d’ingresso del negozio di animali Alfatec, all’interno del centro commerciale Coop di Follonica.

Purtroppo per loro all’interno del negozio si trovavano i dipendenti, in pausa pranzo. I dipendenti hanno immediatamente chiamato il 112 e i carabinieri del radiomobile sono riusciti ad arrestare i due mentre, con gli arnesi da scasso, si allontanavano, arrestandoli. I due sono stati anche denunciati per aver violato gli obblighi sul Coronavirus. I due si trovano ai domiciliari, e dovranno rispondere di tentato furto aggravato.