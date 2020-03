Sono 100 i contagiati da Coronavirus in Maremma. Anche due ragazzi di 18 e 22 anni

GROSSETO – 100. Un numero a tre cifre che spaventa. Una soglia psicologica che fatichiamo ad accettare. Questo il numero delle persone contagiate da Coronavirus in provincia di Grosseto. 22 persone in più di ieri (equamente divisi tra uomini e donne), cinque dei quali nel comune di Grosseto, due a Gavorrano, mentre per gli altri non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei sindaci dei comuni interessati.

Più in generale si parla di otto persone per l’Amiata grossetana (6 donne e due uomini tra i 35 e i 62 anni), quattro sulle Colline Metallifere (una donna e tre uomini, tra cui due giovani di 18 e 22 anni), otto per l’area grossetana (quattro donne e sei uomini tra i 37 e i 71 anni).

Zona Colline Metallifere: – Un uomo di 22 anni, in sorveglianza attiva domiciliare una donna di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare un uomo di 18 anni, in sorveglianza attiva domiciliare uomo di 75 anni, ricoverato in Malattie Infettive Zona Grossetana: – Una donna di 37 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 38 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo residente fuori dall’Area Vasta sud est, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 51 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 58 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 65 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 66 anni, ricoverata in Malattie Infettive – un uomo di 71, ricoverato in Terapia Intensiva Zona Amiata grossetana – Un uomo di 36 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 54 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 55 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 59 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 59 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – un uomo di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 62 anni, in sorveglianza attiva domiciliare – una donna di 35, in sorveglianza attiva domiciliare