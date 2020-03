Poste Italiane invita a rimanere a casa: «Sospesi pagamenti bollette e le pensioni sono erogate»

MANCIANO – “Poste Italiane, considerando l’aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid-19, comunica che continua a essere garantito il servizio nel rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini e apporta alcuni cambiamenti sugli orari di apertura” scrivono, in una nota, da Poste italiane.

“Sono state disposte le chiusure di tutti gli uffici postali delle frazioni e rimane aperto quello di Manciano con i seguenti orari: martedì, giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35 – prosegue la nota -. Poste Italiane si raccomanda che in questo periodo di emergenza sanitaria gli utenti non devono recarsi presso gli uffici postali per le operazioni ordinarie, in quanto sono sospesi i pagamenti delle bollette, la posta rimarrà in giacenza per 60 giorni, le raccomandate saranno messe nella cassetta della posta e le pensioni saranno comunque erogate in maniera scaglionata”.

“Poste Italiane ha, inoltre, avviato la campagna informativa #iorestoacasa finalizzata a disincentivare la circolazione delle persone e a spiegare la nuova operatività degli uffici postali, illustrando nel contempo le funzionalità dei servizi disponibili sui canali digitali. Tutti i dettagli di tale campagna sono disponibili all’indirizzo: www.poste.it/iorestoacasa.html – conclude -. Tutti i provvedimenti adottati dall’azienda in questa fase e le informazioni di particolare rilevanza per i cittadini sono consultabili all’indirizzo: www.poste.it/emergenza-covid19.html“.