L’almanacco del Giunco: il 19 marzo la prima foto di Plutone e l’inaugurazione del ponte di Sydney

GROSSETO – Venerdì 19 marzo, san Giuseppe, Festa del papà, il sole sorge alle 6.21 e tramonta alle 18.24. Accadeva oggi:

235 – Muore nei pressi dell’attuale Magonza Alessandro Severo (ucciso probabilmente da uomini delle sue legioni). Muore con lui anche sua madre Giulia Mamea.

1279 – Vittoria mongola nella battaglia dello Yamen e fine della dinastia Song in Cina.

1500 – Portogallo, Pedro Álvares Cabral parte con 13 navi alla volta delle “Indie”: approderà in Brasile.

1687 – L’esploratore René Robert Cavelier de La Salle viene ucciso da Pierre Duhaut, mentre conduce ricerche alla sorgente del fiume Mississippi.

1792 – Papa Pio VI pubblica l’enciclica In gravissimis, sulle dispense papali nei confronti del clero francese perseguitato e la Novae hae litterae, sulla situazione della Chiesa in terra di Francia, sulla disubbidienza di vescovi e chierici intorno alla Costituzione civile del clero in Francia, sulla nuova e perentoria ammonizione contro gli scismatici francesi.

1799 – Napoleone Bonaparte inizia l’Assedio di San Giovanni d’Acri.

1831 – Prima rapina in una banca americana: presa di mira la City Bank of New York; bottino 245mila dollari.

1834 – Papa Gregorio XVI dona il corpo di santa Ciriaca a Giuseppangelo de Fazio nativo di Pianella.

1861 – Finisce la prima guerra Taranaki in Nuova Zelanda.

1865 – Guerra di secessione americana: battaglia di Bentonville.

1915 – Plutone è fotografato per la prima volta, ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta.

1916 – Primo combattimento aereo degli Stati Uniti d’America: otto aeroplani attaccano le truppe del rivoluzionario Pancho Villa.

1918 – Il Congresso degli Stati Uniti d’America stabilisce il fuso orario e approva l’ora legale estiva.

1920 – Gli Stati Uniti d’America rigettano per la seconda volta il Trattato di Versailles.

1932 – Inaugurazione del ponte di Sydney.

1941 – Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la Seconda guerra mondiale.

1944 – La Germania occupa l’Ungheria.

1945 – Seconda guerra mondiale: Adolf Hitler emette il suo Decreto Nerone con cui dispone la distruzione di ogni industria, installazione militare e di servizio presenti in Germania.

1946 – Guyana francese, Guadalupa, Martinica e Riunione diventano Dipartimenti d’oltremare della Francia.

1954 – Primo incontro di boxe televisivo a colori: Joey Giardello batte Willie Tory in sette round al Madison Square Garden.

1956 – Cuba, Fidel Castro crea il Movimento del 26 di luglio.

1958 – Nasce l’Assemblea parlamentare europea.

1972 – Firma del trattato di amicizia tra India e Bangladesh.

1981

– Incidente durante un test dello Space Shuttle Columbia: tre morti e cinque feriti;

– Papa Giovanni Paolo II celebra messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai: è la prima volta che un papa entra in una fabbrica.

1994 – A Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla camorra.

2002 – Con l’operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo.

2003 – Comincia l’invasione dell’Iraq.

2004 – Il presidente taiwanese Chen Shui-bian viene ferito a colpi di pistola il giorno prima delle elezioni presidenziali della nazione.

2006 – Si chiudono a Torino i IX Giochi Paralimpici invernali.

2011 – La coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Regno Unito, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn”: si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Mu’ammar Gheddafi.

2012 – A Tolosa un killer uccide tre bambini e un insegnante in una scuola ebraica.

2013 – Città del Vaticano, in piazza San Pietro si svolge la messa di inizio pontificato di papa Francesco alla presenza di capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni, e migliaia di fedeli.

Fonte: il.wikipwdia.org