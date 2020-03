iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Don Matteo. Episodio 9 della 12esima stagione. Appuntamento fisso per tutti gli appassionati delle vicende del parroco di Spoleto.

Rai 2: 21.20 – Attacco al potere – Olympus has fallen. Film d’azione con Gerard Butler e Morgan Freeman. QUI il trailer

Rai 3: 21.20 – Questi fantasmi. Il terzo dei quattro appuntamenti dedicati al teatro di De Filippo. Di e con Massimo Ranieri.

Canale 5: 21.20 – Benvenuti al nord. Una delle commedie italiane più amate degli ultimi anni con Alessandro Siani e Claudio Bisio. QUI il trailer.

Italia 1: 21.20 – King Arthur – Il potere della spada. La celebre storia di Re Artù e la spada nella roccia. Con Charlie Hunnam, e Jude Law. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Torna l’appuntamento con il programma di approfondimento giornalistico di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio.

La7: 21.15 – Piazza pulita. Programma di approfondimento su tematiche politiche e sociali condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – Revenant – Redivivo. Il film drammatico che è valso l’Oscar al suo protagonista, Leonardo DiCaprio. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Ghost – Fantasma. Uno dei più celebri film d’amore di tutti i tempi, con Patrick Swayze e Demi Moore. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Matrix. Keanu Reeves è il protagonista di uno dei grandi classici del cinema. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Due padri di troppo. Commedia americana di fine anni ’90, con Robin Williams e Billy Crystal.

Italia 2: 21.20 – Agente smart – Casino totale. Commedia americana del 2008, con Steve Carell e Anne Hathaway. QUI il trailer.