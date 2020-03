Invictasauro, Bruni sprona i suoi giovani calciatori: «Studiate, seguite le regole e state a casa»

GROSSETO – Preoccupazione ma anche speranza nella lettera del dirigente dell’Invictasauro Maurizio Bruni. “Come responsabile tecnico della scuola calcio Elite dell’Asd Invictasauro di Grosseto – inizia la missiva di Bruni – sono dispiaciuto e nello stesso momento preoccupato di questa situazione che non riguarda solo la nostra società, i nostri tesserati, i nostri bambini e i loro familiari, ma bensì l’Italia intera, con centinaia di decessi e nuovi casi di positività. Quello però di cui sono certo è che ce la faremo e sarà bellissimo ritornare presso il nostro centro sportivo, dove i lavori stanno continuando al fine di renderlo più bello e accogliente, per giocare e divertirsi”.



“Seguo tutti i giorni i messaggi che corrono sui gruppi whatsapp delle nostre squadre – continua il comunicato di Bruni – e vedo che i ragazzi e i bambini si allenano a casa con voglia e determinazione, anche mediante i suggerimenti degli istruttori che sono loro vicini. Vi esorto a studiare, e seguite le indicazioni che vi giungono dalla scuola. Un caro saluto a tutti e ricordate che per ritornare presto alla normalità la cosa migliore è seguire le regole e in particolare quella di rimanere a casa. Questo mio messaggio è condiviso in pieno dal Consiglio Direttivo della società e dal presidente Paolo Brogelli.

Ciao, ci vediamo presto, Maurizio Bruni”.