Fermano l’auto, uno ha la febbre: fanno tampone. Scoprono che è latitante

GROSSETO – Tre persone sono state fermate ieri sera sulla via della Serenissima, la strada che si trova tra l’ospedale e la Scansanese, a Grosseto. In auto tre uomini, che non sono riuscite a dare agli uomini della Guardia di finanza che li hanno fermati una spiegazione valida sul perché si trovassero in giro.

Uno dei tre uomini aveva anche la febbre, per questo i tre sono stati sottoposti ad un controllo più approfondito contro il Coronavirus. I tamponi hanno dato esito negativo.

Per uno di loro, un marocchino, sono emersi precedenti. L’uomo è risultato latitante per spaccio di sostanze stupefacenti. Su di lui pendeva un mandato di cattura della procura di Sarzana.

Il marocchino è stato arrestato e trasferito in carcere. Tutti sono stati anche denunciati per aver infranto le misure per il contenimento del Covid-19.