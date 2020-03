Ecco le attività commerciali che fanno consegne a domicilio in provincia – LA MAPPA

–

GROSSETO – Sono sempre di più le piccole e grandi attività commerciali della provincia che hanno deciso di rendersi disponibili alla consegna a domicilio in questo periodo di difficoltà. Da nord a sud della Maremma e sull’Amiata: anche nei piccoli centri sono molti i negozi che portano i loro prodotti direttamente a casa. E non solo alimenti o farmaci: tantissime le attività che arrivano nelle nostre case con libri, giornali, articoli di tabaccheria e cibo per i nostri amici a quattro zampe.

Sopra trovate la mappa e sotto l’elenco, in continuo aggiornamento, dei negozi che fanno consegne a domicilio, e che in questi giorni offrono un servizio in più a chi non può o non vuole uscire di casa e magari si ritrova con il frigo vuoto e nulla da mettere sui fornelli e non solo.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, e, se possibile, privilegiare i pagamenti on line.

Se ha un esercizio commerciale e offri questo servizio, compila il modulo che trovi in basso, così potrai essere aggiunto nella mappa e nell’elenco. L’inserimento all’interno dell’articolo è gratuito.

CINIGIANO

L’angolo dei sapori di Corti (Alimentari, Panificio, Pastificio) 3395463309

CIVITELLA PAGANICO

Anche alimentari (Alimentari) 3899997939

Stradafacendo (Alimentari, Ristorante o Pizzeria), 3331572337

FOLLONICA

Pizzeria il Semaforo (pizza, schiacce e panini), 056642503. Consegne sia a pranzo che a cena anche con JustEat

Il focaccino (Alimentari, Panificio) 3458880953

La brusca sas, 3478288723

Frutta e Contorno (Alimentari, Altro) 056643665

Ristorante Pizzeria Fratelli Micheli, 056658050

Pizzeria Il Pirata 2 (pizza, primi, stuzzichini), 3895347636 – 0566 56435

La Nuova Forneria (negozio alimentari e panificio), 3312220546 (Francesco) 3333656982 (Rosanna)

GAVORRANO

Pizza Cartoon (Ristorante o Pizzeria) 3392734141

Bar-alimentari Leoni Rosanna (Alimentari, Panificio) 3392024598

Osteria Borgo Pesca, (Ristorante o Pizzeria) 3488968109.

Il borgo nuovo (Ristorante o Pizzeria) 056681422

Il tuo giocattolo, 3664059417.

Agriturismo Casa Montecucco (Alimentari, Pastificio) 3279992784

Il fornaio di Caldana (Alimentari, pastificio), 3664059417

GROSSETO

Il Campo (frutta e verdura) tel 331.1009725

Macellaio Betti Gabriele (macelleria, cibi pronti) 0564.492565

Fabiola Duchi (alimentari) 327.4039293 – 0564.26138

Panificio Galletti (panificio prodotti da forno) 339.1565880 – 0564.455401

Adriana Tablante (alimentari) 333.7791044

Pizzeria Yellow (pizzeria ristorante da asporto) 340.1973641 – 0564.26266

Pizzeria Kilusa, (Ristorante o Pizzeria) 3475931546, costo del servizio un euro

Arcimboldo (Ristorante o Pizzeria) 3486709952

Canapastreet, 3389379464

Dopolavoro ferroviario (Ristorante o Pizzeria) 3290104906

Autocarrozzeria Vivarelli s.a.s., 0564493016

Annare’ Frutta (vendita di frutta e verdura fresca a partire da 0.99 € al kg) +393337556240

La maison della pizza (Ristorante o Pizzeria) 3246043084

Gori Officina, 0564455015

Naturasì (Alimentari) 0564457801

Azienda agricola Podere Cantoni I (Alimentari, Macelleria) 3204674310

Nuova Libreria (libri) 056422284

Gelateria Papeete (gelateria) 348.3421491 – 0564.413866

Il Vignaccio (pizzeria ristorante da asporto) 371.3021350

Dai Brandi (Trattoria pizzeria) 380.2670603

La Perla (Rosticceria da asporto a base di pesce) 328 0351682 – 0564 410911

Conad (Servizio su portale Conad al tuo Servizio.It. Via web si sceglie su web il negozio e i generi da acquistare e il ritiro avviene al negozio prescelto)

Edicola tabacchi Favilli Flavio, 3476192921, costo del servizio 2 euro

Erboristeria Vivinatura (Alimentari), 3396381004

Pasta Fresca Gori (Generi alimentari) 0564 413741

Pizzeria 100% (Pizza) 329 9293465 – 0564 28370

Il Mobilino 2 (pizzeria e paninoteca) 328 4085874

Lo Spizzico (generi alimentari e rosticceria da asporto) 347 7737203 – 0564 35231

Panificio Caldanese (Panificio e prodotti da forno – generi alimentari piccola necessità, consegne solo la mattina dalle 8 alle 13) 380 1834811 – 339 4822546

Pizza Smile 348 6593313

Pizzeria La Rossa 0564 427913

Stireria, 3516868304

Panetteria Pasticceria 5 marzo 333 1972486

Spizziko Buffet 334 1892727

Ristorante-Pizzeria “La Macrilera” (ristorante pizzeria) 0564 462452

Pizzeria Melamangio 347 5455849 0564 491333

Azienda Agraria “Il Pino” (consegna a domicilio di frutta verdura conserve e marmellate) 331 7559962

Tavola calda da Antonella 347 7783363 331 2874897

Pizzeria Casabona 389 8932811

Pizzeria Vecchia Artigiana (generi alimentari, pizze e bibite) 0564 49 33 00 – 0564 49 33 00

Tre Lampioni (Rosticceria e pizzeria) 0564 455586

Eliograf – Copisteria, 056421066

Bar Ristorante La Ghera 340 5054095 – 0564 329013

La Bottega della Pizza 0564 496889 (chiuso il lunedì)

Pizzeria Trattoria “Oberdan” 0564 22747

Scampoli e merceria (Tessuti e merceria in genere) 0564 23197 – 393 2100566

Da Massimo Pane e companatico (alimentari, panificio), consegne dalle 10 alle 14, 3668188729

Tabaccheria Signorelli (Servizio a domicilio per il pagamento bollette, ricariche telefoniche, accessori per il fumo e altri generi casalinghi) 392 4103962

Pizzeria Mezzo Metro, 339 1007817, consegne a domicilio tutti i giorni compresa la domenica, sia a pranzo dalle 11 alle 14, che a cena dalle 17 alle 22

Pasticceria La Perla (solo torte a domicilio) 3382557353

Pizzeria Via Vai Est, 0564 410185, apertura dalle 12 alle 18, dopo le 18 solo servizio a domicilio

Il Carrettino (cucina e pasticceria siciliana senza glutine) servizio a domicilio attraverso app RAPIDEAT

Ristorante pizzeria da Maradona Marina di Grosseto 327.1518994, 366.1934118, 0564.34472 chiusi il lunedì

Libreria QB Viaggi di carta (consegna a domicilio di libri), 3334949539 oppure 3337960980 oppure associazioneqbaps@gmail.com

Pizzeria doppio zero, 3394040064, Giorno di chiusura lunedì.

Tech-Vape shop (Sigarette elettroniche) consegna a domicilio gratuita a Grosseto dalle 16.00 alle 20.00 0564 179 3065

Tiro di Scinteie (prodotti tipici rumeni) 3801951962

Intervallo bar ( cucina casalinga – antipasti, primi, secondi, contorni e dolci), 335-7326676 o 0564-071427

Bar pizzeria Interno 44 – Braccagni – tutte le sere e a pranzo. 3288470252 – 0564 324119

MaremmaVegetale – Marina di Grosseto – Vendita diretta a domicilio ed e-commerce su www.maremmavegetale.eu di ortaggi e vegetali in barattolo. 329.2267661

Famileat (consegna a domicilio dalle ore 18:00 alle ore 22:00 di pizza), 0564 077046

Ristorantino Merenderia Pasta & Ciccia (Alimentari, Ristorante o Pizzeria), 3387036348, costo del servizio 2 euro

EdicolAcustica (Giornali), 3283341116

Melaverdebio (consegna della spesa a domicilio per spese superiori a 30 euro.

Si tratta di un supermercato bio con frutta verdura freschi surgelati, confezionati, prodotti locali alimentari, integratori, detergenza e cosmesi), 0564 1540046

Langosteria bistrot 34 (Ristorante o Pizzeria), 3808934533

Sanitaria Ortopedica Grossetana, 056426345

Coccole Bio, 3423287177

Ortofresco (Alimentari), 3454638235, costo del servizio un euro

Pizzeria La golosa – Marina di Grosseto (Ristorante o Pizzeria) 056434059

Stireria Rita (disponibile ad effettuare il servizio a domicilio) 351.6868304

Mercato coperto – I commercianti sono disponibili a fare servizio a domicilio dalle 8 alle 13. Per una migliore organizzazione, se si vuole usufruire di più postazioni (frutta e pesce o altro) si può chiamare anche uno solo del commercianti e fare l’ordine, se invece si chiamano più postazioni, si consiglia di specificare se ci sono stati ordini anche per altri banchi in modo che la spesa sia portata da una persona sola. Il servizio è reso gratuitamente. Di seguito tutti i commercianti e i relativi numeri: Alimentari di Camarri Alessandro 0564411169; Delizie fresche (frutta e verdura) 3343455843; Noferini e Santella (frutta e verdura) 3288169645; Gaudenzi Maurzio (frutta e verdura produzione propria) 3473523368; Fratelli Ciampoli (pescheria) 3393665225; Da Francesco (pescheria) 0564411500; Pescheria di Roberto (rivolgersi al telefono Camarri); In macelleria di Nannini Enzo 3392394042; Macelleria di Nannini Emilio 342364954 – 056428640; Narducci (formaggi)

3385948117; Prodotti campani di Sestini Romana (alimentari) 3491998307.

MANCIANO

Trattoria il Nibbio (Ristorante o Pizzeria) 3349209646

La Forneria Rina (panificio e prodotti da forno) 0564620551

Fattoria La Maliosa, 3271860416

B&b di Biagirini Andrea (panificio e prodotti da forno) 3383874872

Panificio Marinaro (panificio e prodotti da forno), 0564620167

Alimentari Monaci Stefania (generi alimentari) 3355298122

Fratelli Vignali (generi alimentari) 0564629316

Coop unione amiatina 0564628074

Carrefour (supermercato) 0564628024

Consorizio Agrario (generi alimentari) 3497740129

Frutta e verdura Vichi, 3357660846

Frutta e verdura Brossa, 3480937413

Macelleria La imperiale, 0564620438

Macelleria I piaceri della Maremma, 0564620382

Macelleria La mondiale, 0564602892

Non solo pane (alimentari, macelleria, forneria) 0564605065

Supermercato Emi, 3296504949

Il pizzicagnolo – San Martino sul Fiorna (alimentari, macelleria, forneria) 3892586652

Alimentari Sig – Poggio Murella, 0564622001

Emporio Bartolini – Saturnia (generi alimentari) 0564601022

Alimentari Landi – Saturnia, 0564601332

Alimentari Ld – Montemerano, 0564602632

Panificio Mazzuoli – Montemerano (Panificio e prodotti da forno) 3496923502

Farmacia (medicinali) 0564629247

Parafarmacia Cesarini (medicinali) 3492508038

Farmacia Sandrelli – Marsiliana (medicinali) 0564606001

Farmacia Magaldi – Saturnia (medicinali) 0564601028

MASSA MARITTIMA

Rosticceria La Massetana (Ristorante o Pizzeria) 0566940314

Alimentari Ravenni Stefano (Alimentari) 0566919132

MONTE ARGENTARIO

Happy zoo (Porto Santo Stefano – mangimi per animali), 0564817695

MONTEROTONDO MARITTIMO

Mini shop Barzanti, effettuerà la prenotazione e la consegna durante gli orari di apertura- dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 dal lunedì al sabato e la domenica dalle 8 alle 12, 0566 916365

Panificio Il Chicco di Marchi Daniele, 333 3210631

ORBETELLO

Fattoria La Parrina – Albinia – 0564/862626 e digitare 3 per negozio consegna a domicilio dal lunedì al venerdì.

Bar pizzeria Spizzettando (Pizze, fritti, bibite , pizza al taglio , carpacci , insalatone , misti di affettati), 0564864191

Cantina Santa Lucia (Alimentari) 3929506975

Gelateria Le Logge 3498656471 – 3478307369

Alimentari Vizi e sfizi (consegna a domicilio tutti i giorni sia la mattina che il pomeriggio anche la domenica), 3402373924

Happy zoo (mangimi per animali), 0564867778

Pizzeria dalla Zia (pizzeria ristorante), 0564867469

Alimentari da Ciccio – Aperti dalle ore 06,30 alle 13:00 e dalle 15,30 alle 19 salvo imprevisti tutti i giorni. I festivi dalle 8 12,30. 0564 863626 – 3497384118

ROCCALBEGNA

Trattoria pizzeria La grotta (Ristorante o Pizzeria) 3472375609

ROCCASTRADA

Agriser soc. coop, 0564577070

Al castello (Montemassi – consegne nel comune di Roccastrada), 05641768250 – 3389231120 anche Whatsapp e Facebook, chiuso il martedì.

Macelleria alimentari Mori Stefano (Montemassi – consegna di generi domiciliari da lunedì a sabato dalle 7.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Chiusi mercoledì pomeriggio e domenica), 0564579169

SCANSANO

Alimentari Corridori Elena (Alimentari) 0564507540

SCARLINO

Il ritrovo di sapori di Maremma (pizza e piatti pronti come polli arrosto, fritture, lasagne eccetera), 0566 34189. Consegna a pranzo e a cena a Bagno di Gavorrano, Filare, Scarlino, Scarlino Scalo e Puntone.

Etrusco ittica (generi alimentari), 056655188, costo del servizio 2 euro

Farmacia Scarlino (Farmacia) 056635019