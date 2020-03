Dal Comune un nuovo servizio di raccolta e consegna di generi di prima necessità

GROSSETO – L’amministrazione comunale di Grosseto ha predisposto un servizio di raccolta e consegna di generi di prima necessità per i cittadini non sottoposti a quarantena, ma che abbiano comunque particolari condizioni di bisogno.

Il servizio, gratuito, di raccolta e consegna a domicilio dei beni di prima necessità, il cui acquisto è a carico degli utenti, è rivolto in particolare a:

cittadini ultrasessantacinquenni che, in considerazione delle misure restrittive previste dai decreti governativi, sono invitate a non uscire dalla propria abitazione;

cittadini di qualunque età che, a causa di precarie condizioni di salute o in assenza di una ‘rete familiare’ di riferimento, non possono provvedere autonomamente all’acquisto di beni di prima necessità.

“Sono molte le situazioni a cui serve fare fronte in questo delicato momento – spiegano il il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli – , per questo il Comune ha attivato tutti gli uffici e il personale competente per sostenere i cittadini che si trovino in uno stato di bisogno. In questo caso, come in molti altri durante questa emergenza, possiamo contare anche su una importante ed efficace rete di solidarietà attraverso il volontariato e le numerose associazione che sono operative nel territorio. Questo servizio è un piccolo contributo che vogliamo dare a chi non rientra nelle fasce di prima necessità, ma che per motivi prudenziali è meglio che non esca o proprio non può uscire e si trova a dover chiedere un aiuto”.

A questo proposito è in funzione il numero telefonico 0564/488018 che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.

Gli operatori, tramite un’intervista, accerteranno lo stato di necessità e metteranno i cittadini in contatto con le associazioni di volontariato.