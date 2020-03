Da novembre il pediatra torna a Castell’Azzara

CASTELL’AZZARA – Da novembre la dottoressa Silvia Coppi riaprirà lo studio pediatrico a Castell’Azzara. È il sindaco del comune amiatino, Maurizio Coppi, a darne notizia «Dopo un incontro avvenuto con la dottoressa Coppi, pediatra di riferimento del nostro territorio comunale, la stessa ha espresso la sua volontà di riaprire l’ambulatorio pediatrico, per i suoi piccoli pazienti, a partire da novembre 2020».

«Modalità, quali giorno e orario, saranno comunicati al momento – prosegue il primo cittadino -. Un caloroso ringraziamento alla pediatra, ai medici di base del nostro Comune, in generale a tutti gli operatori sanitari di tutto il territorio nazionale, custodi come non mai, della nostra salute».