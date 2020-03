Coronavirus, raccolta fondi del Panathlon Grosseto per associazioni di volontariato e personale sanitario

GROSSETO – Grande e generosa iniziativa del Panathlon Grosseto, che in piena emergenza Coronavirus lancia una raccolta fondi per sostenere associazioni di volontariato e personale sanitario

“In questo momento difficile, il Panathlon è vicino a tutti i cittadini – ha detto il presidente del Panathlon Grosseto Franco Rossi (nella foto assieme ad Armando Fommei) – stiamo tutti combattendo per cercare di vincere questa partita contro il Coronavirus. Un avversario, quest’ultimo davvero molto difficile. Come club-service il Panathlon da sempre è impegnato oltre che nello sport anche nel sociale e nella solidarietà. Per questo, assieme al vicepresidente vicario, a tutto il consiglio direttivo e ai soci del nostro club, ci stiamo attivando per raccogliere fondi per poi devolvere direttamente o attraverso l’acquisto di materiale o altro, ad associazioni di volontariato, personale sanitario o altro, impegnati per fronteggiare l’emergenza Covid-19″.

“Il conto corrente dove si possono fare i versamenti per donazioni, – prosegue Rossi – è quello del nostro club grossetano. Queste le coordinate Iban: IT30M0885114302000000206239 – Banca TEMA – intestato a Panathlon Grosseto – causale: raccolta fondi emergenza Covid-19. In questo periodo non possiamo organizzare i nostri consueti eventi dove si parla di sport e non solo, pertanto devolveremo in beneficenza alle associazioni sopra esposte i fondi destinati a quest’ultime iniziative. In questo drammatico momento, è importante essere vicini a chi giornalmente si trova a fronteggiare in prima linea questa epocale emergenza. Noi del Panathlon Grosseto, nel nostro piccolo, proviamo a esserci”.

Per qualsiasi informazione sull’iniziativa il telefono di riferimento è 347 5729562.