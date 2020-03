Coronavirus, primo morto in provincia di Grosseto

SCANSANO – C’è un primo decesso a causa di Coronavirus in Maremma. Si tratta di Onorio Ore, di 86 anni, residente a Scansano. «Dei due casi positivi al Coronavirus nei giorni scorsi uno purtroppo oggi è morto» È il Comune di Scansano ad affermarlo in una nota. Oggi tra l’altro, a Scansano, si registrano due nuovi casi di positivi.

Il sindaco Francesco Marchi e tutta l’amministrazione «esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa del caro amico Onorio Ore. Vogliamo inoltre manifestare la vicinanza nostra e di tutta la comunità di Scansano alle persone positive e loro famiglie, rivolgiamo loro un augurio di guarigione. Precisiamo che i dettagli dei contagi devono interessare solo l’ufficio igiene dell’Asl , già a lavoro. Alle persone che sono o saranno in contatto con le Autorità sanitarie poiché rientranti nella catena epidemiologica dei casi positivi chiediamo di seguire tutte le direttive loro assegnate dalla ASL e una maggiore attenzione per tutelare loro stessi, i loro cari e tutta la Comunità».