Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi mercoledì 19 marzo.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 4440 guariti (415 in più rispetto a ieri); 3405 deceduti (427 in più rispetto a ieri); il numero complessivo dei contagiati sale a 33190 (4480 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 33190 contagi, 4440 guariti e 3405 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 152 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani. Salgono dunque a 1.482 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. 17 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”), 8 guarigioni cliniche e 38 decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 1.419. Il dettaglio: Coronavirus: in Toscana 152 nuovi casi. In totale 1.482 contagi e 38 morti

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto si registrano 100 casi di pazienti positivi. Un numero a tre cifre che spaventa. Una soglia psicologica che fatichiamo ad accettare. Questo il numero delle persone contagiate da Coronavirus in provincia di Grosseto. 22 persone in più di ieri (equamente divisi tra uomini e donne), cinque dei quali nel comune di Grosseto, due a Gavorrano, mentre per gli altri non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei sindaci dei comuni interessati. Il dettaglio: Sono 100 i contagiati da Coronavirus in Maremma. Anche due ragazzi di 18 e 22 anni