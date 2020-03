Coronavirus: due nuovi casi a Gavorrano. Sono tre in totale

GAVORRANO – Due nuovi casi confermati di coronavirus a Gavorrano. Il numero dei contagiati sale quindi a tre unità nel comune minerario. Inoltre, la prima persona contagiata, già ricoverato da martedì, purtroppo si è aggravato e oggi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Misericordia di Grosseto.

Ad aggiornare i dati odierni è il sindaco Andrea Biondi, che nel suo appuntamento quotidiano in diretta Facebook, ha fatto il punto della situazione.

«Alle famiglie e le persone positive – afferma il primo cittadino – va un grosso in bocca al lupo e la vicinanza di tutta la comunità di Gavorrano. Sui tamponi eseguiti nella giornata di ieri – prosegue – ho avuto poco fa l’informativa dalla direzione Ausl Sud Est che vi sono altri due casi positivi di Coronavirus di residenti nel comune di Gavorrano. Visto per la comunicazione del primo caso si era scatenata una specie di panico, pur essendo leggittimo, continuo a ribadire che è poco opportuno voler conoscere i dettagli dei contagiati. Questi devono interessare solo l’ufficio igene dell’Asl che ha l’onere di effettuare tutte le indagini necessarie per comprendere quali siano stati i contatti diretti tra i contagiati e la rete familiare, amicale o lavorativa. Saranno contattate e messe in quarantena preventiva».

«Noi come comunità – conclude – dobbiamo comprendere che bisogna rispettare le regole di comportamento imposte. Solo questo può dare un input positivo alla limitazione del contagio».