Coronavirus, #distantimauniti: al via la raccolta fondi per le famiglie in difficoltà

GAVORRANO – “#distantimauniti, il tuo aiuto è prezioso. Grazie alla disponibilità della locale sezione Auser, abbiamo predisposto un conto corrente per la raccolta di fondi destinati a supportare le famiglie in difficoltà economica in questo momento di emergenza che stiamo vivendo” spiega Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano.

“La raccolta fondi servirà per acquistare derrate alimentari a favore delle famiglie in difficoltà economica aggravata nella situazione emergenziale che stiamo vivendo. Abbiamo aperto un conto ad hoc per agevolare questa raccolta fondi – conclude -. Uniti, e soltanto uniti, sia nel rispetto delle regole che nell’aiuto reciproco, ce la faremo”.

FAI UNA DONAZIONE AL SEGUENTE IBAN:

IT32 A084 6172 2500 0001 0975 218

Intestato ad Auser Volontariato Gavorrano