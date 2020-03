Coronavirus: crescono ancora i positivi. A Grosseto sono 62. «Il picco deve ancora arrivare»

GROSSETO – Crescono ancora i casi di coronavirus a Grosseto città e nel Comune. Il dato aggiornato ad oggi è stato comunicato dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ad oggi le persone il cui tampone è risultato positivo al covid19 sono 62.

Rispetto alla giornata di ieri per il Comune di Grosseto ci sono quindi cinque casi in più. Un rallentamento rispetto al trend di ieri su due giorni fa quando i casi in 24 ore erano aumentati di 12 unità.

«L’aumento – ha spiegato il sindaco – rientra nelle previsioni sanitarie fatte per questi giorni. Tra questa settimana e la prossima è previsto il picco. La parola d’ordine è sempre la stessa: io resto a casa».