Coronavirus, aumentano le guarigioni: sono venti in Toscana, due a Grosseto

FIRENZE – Sono 20 ad oggi le guarigioni dal Coronavirus che si sono verificate in Toscana. Sono 17 quelle virali, e 3 quelle cliniche.

Ricordiamo la differenza: i pazienti clinicamente guariti sono quelli che non hanno più sintomi, ma che ancora risultano positivi al virus; quelli con guarigione virale sono i pazienti che per due volte consecutive sono risultati negativi al tampone, fatto a distanza di 48 ore.

Questi i guariti, in ciascuna Asl. Quelli con guarigione virale (cioè negativizzati) sono tutti a casa, e fuori dalla quarantena.

Asl Toscana centro

5 guarigioni virali:

– un uomo di 49 anni di Pescia, che era ricoverato al San Jacopo di Pistoia;

– un uomo di 26 anni di Firenze (studente norvegese), ricoverato al Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri;

– una donna di 32 anni di Bagno a Ripoli ricoverata al Santa Maria Annunziata;

– una donna di 49 anni di Santa Maria a Monte, ricoverata al San Giuseppe di Empoli;

– una donna di 73 anni di Montespertoli ricoverata al San Giuseppe di Empoli.

1 guarigione clinica: – un uomo di 47 anni di Santa Croce sull’Arno, che è a casa.

Asl Toscana nord ovest

8 guarigioni virali:

– un uomo di 43 anni di Pisa, era ricoverato a Cisanello;

– un uomo di 80 anni, di Livorno, era ricoverato all’ospedale di Livorno;

– una donna di 73 anni , di San Vincenzo (Li), domicilio;

– un uomo di 73 anni, di San Vincenzo (Li), domicilio;

– un uomo di 69 anni, di Aulla, domicilio;

– una donna di 63 anni, di Pontremoli, domicilio;

– un uomo di 58 anni, di San Giuliano Terme (Pi), domicilio;

– una donna di 58 anni di San Giuliano Terme (PI), domicilio.

2 guarigioni cliniche:

– uomo di 60 anni, dimesso dall’ospedale di Livorno;

– uomo di 45 anni, dimesso dall’ospedale di Livorno.

Asl Toscana sud est

4 guarigioni virali:

– una donna di 63 anni di Sarteano (Si), che è stata ricoverata all’Ospedale Misericordia di Grosseto;

– un uomo di 58 anni di Piancastagnaio (Si), che era in isolamento al domicilio;

– un uomo di 23 anni di Reggio Emilia, domiciliato ad Abbadia San Salvatore (Si), che era ricoverato alle Scotte;

– una donna di 70 anni di Grosseto (Gr), che è stata in isolamento al domicilio.