Coronavirus, asili nido e materne comunali: azzerate le rette di marzo

GROSSETO – Annullato il pagamento della retta del mese di marzo per le famiglie con bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia comunali.

In virtù della chiusura dei servizi per l’emergenza Covid-19 non saranno emesse le bollette relative alle tariffe della mensilità in corso e ovviamente non ci saranno costi per i pasti che si pagano solo in seguito a consumazione.

“Vogliamo rassicurare le famiglie, già chiamate a importanti sacrifici, che rispetto ai servizi educativi quali asili nido e scuole dell’infanzia comunali sono stati azzerati tutti gli aggravi economici a carico delle stesse – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai servizi Educativi Chiara Veltroni -. Gli uffici stanno lavorando per monitorare la situazione e per fornire tutti gli aggiornamenti del caso, sulla base di ulteriori disposizioni del Governo”.

Rimangono inoltre confermati i contributi assegnati a inizio anno a sostegno delle famiglie con bambini iscritti agli asili nido privati, autorizzati ed accreditati dal Comune, dietro presentazione della ricevuta rilasciata dalla struttura e del relativo giustificativo di pagamento effettuato dalla famiglia.