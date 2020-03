Coronavirus, altri casi positivi all’ospedale. Uno anche in farmacia

AMIATA – Aggiornamento ore 19.00: Sono sette i sanitari dell’ospedale di Castel del Piano risultati positivi al tampone. È la Asl Toscana sud est a confermare i numeri del contagio. I sette si trovano in sorveglianza al proprio domicilio. Sono state subito avviate le chiamate alla rete dei contatti stretti dei professionisti per la valutazione del caso ed per intraprendere eventuali azioni conseguenti, tra cui il tampone. Si ricorda che per “contatto stretto” si intende, come definito dal Ministero della Salute, contatto fisico diretto (per esempio stretta di mano) e contatto diretto (faccia a faccia con il malato ad una distanza inferiore a 2 metri per almeno 15 minuti).

News ore 18.33: «A seguito di alcuni casi positivi riscontrati presso l’Ospedale di Castel del Piano la USL ha disposto un’azione di sorveglianza sanitaria sul personale, dalla quale sono emersi ulteriori casi positivi» è il comune di Arcidosso a dare la notizia sulla situazione all’ospedale punto di riferimento di tutto il monte Amiata.

«È stato quindi deciso di effettuare tamponi a tutto il personale sanitario della struttura, a tutti gli addetti alle pulizie, a tutti i volontari delle Misericordie che hanno frequentato nell’ultimo periodo il pronto soccorso, a tutti i pazienti che sono entrati in contatto stretto con gli operatori risultati positivi».

«La situazione, pertanto, è costantemente monitorata, il personale è protetto ed il Pronto soccorso sta operando in sicurezza. Questo dato, che ovviamente non sottovalutiamo, è comunque in linea con la situazione delle altre strutture sanitarie nazionali, dove si è verificato, ovviamente, il maggior numero di contagi. Considerato il sovraccarico di lavoro a cui sono chiamati i presidi sanitari, si raccomanda quindi alla popolazione di non recarsi presso nessuna struttura ospedaliera se non per motivi importanti» prosegue il Comune.