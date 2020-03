Uffici postali chiusi, Termine attacca Poste: «Vergognatevi! Disprezzate la salute»

GROSSETO – «Poste Italiane, da un po’ di tempo, ha un comportamento così coerente che neppure la pandemia da coronavirus lo scalfisce» afferma Giacomo Termine segretario provinciale del Pd. «L’obiettivo è la progressiva trasformazione di un servizio universale e unificante il Paese in un’azienda che lavori senza tenere conto della sua missione originale, senza tenere conto che la proprietà è pubblica (quindi della comunità)».

«In questi giorni due sono state le azioni che caratterizzano in negativo la presenza aziendale di Poste all’interno della nostra società».

«Nei giorni della preoccupazione, del dolore, del #tuttiacasa, Poste invece di aprirsi ed essere punto di servizio e riferimento per le comunità, innanzitutto ha deciso di chiudere i suoi presidi nei piccoli borghi – prosegue Termine -, di rompere la rete fatta di servizi e relazioni, giustificando la sua “fuga” con l’inadeguatezza degli uffici alle norme di sicurezza».

«La fuga di Posta era iniziata però da tempo con la distribuzione della posta e delle bollette a giorni alterni e con la prima scelta di chiudere molti presidi periferici. Il passo in più è oggi ancora più cinico. Negli uffici postali che sono rimasti aperti mi risulta che in alcuni casi il personale sia lasciato a se stesso. Nessuna protezione, nessun presidio sanitario né per i dipendenti né per i clienti. Vergognatevi! La salute è un bene prezioso e disprezzarla vuol dire non rispettare il concetto stesso di essere umani».

«Come sindaco vi chiedo di ripensare tutto: ruoli, funzioni, modalità operative. La grande crisi determinata dal coronavirus è un dramma da gestire come occasione di rilancio del nostro sistema sociale. Aprire è il contrario di chiudere, società è l’opposto di corporazione. Chi non coglie questa opportunità di recupero (la storia periodicamente ce le offre) resterà inevitabilmente indietro e fuori. Anche Poste deve esserci e fare la sua parte».