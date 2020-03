Servizi utili per la popolazione, il Comune: «Imprese e associazioni che le offrono ci contattino»

GROSSETO – “Il Comune di Grosseto continua nella sua opera al fianco dei cittadini e della città in questo momento di emergenza legata al virus Covid-19. Tra le azioni messe in campo dall’amministrazione attraverso la Protezione civile anche la raccolta delle disponibilità per servizi utili e per altri bisogni della popolazione che arrivano da varie realtà del territorio”. A parlare il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali Mirella Milli.

“In questa fase di grande difficoltà per tutti, in cui l’invito ora più che mai è quello a rimanere a casa – continuano – il Comune sente il dovere di essere a disposizione dei cittadini con ogni mezzo disponibile. Pensiamo agli anziani, ma anche alle famiglie e a chi non sa dove reperire informazioni utili per vari necessità. Per questo ad esempio ci siamo messi a disposizione per raccogliere le adesioni di quanti, tra operatori economici, aziende, imprese e associazioni di volontariato, offrono la loro opera al servizio della città”.

“In questa fase – concludono – stiamo raccogliendo anche le adesioni che provengono dal Terzo settore per un supporto psicologico e socio pedagogico alle persone in un momento che mette a dura prova le persone anche a livello emotivo”.

Chi desidera dare la propria disponibilità potrà contattare la Protezione civile all’indirizzo di posta elettronica protezione.civile@comune.grosseto.it e sarà inserito nell’elenco dei soggetti già disponibili e pubblicato sul sito del Comune, nella home page, sezione Novità.