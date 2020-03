Ortelli: «Sta bene la donna positiva al Coronavirus, ma non abbassiamo la guardia. Ripartita la barca inglese»

ISOLA DEL GIGLIO «La donna risultata positiva al Covid-19, non residente, in isolamento a Giglio Campese, sta bene e continua la sua quarantena precauzionale in attesa dei tamponi di controllo che, se negativi, dimostreranno la sua completa guarigione» a comunicarlo il sindaco di Isola del Giglio Sergio Ortelli.

«Oggi abbiamo sentito il reparto malattie infettive dell’Ospedale di Grosseto per sincerarci dello stato di salute dell’uomo positivo. Sta abbastanza bene, non ha più febbre e migliora la sua tosse. L’augurio è che faccia passi in avanti fino a completa guarigione».

«Oggi il traghetto ha viaggiato a regime ridotto con due corse in meno, rispetto alla precedente diminuzione, ciò non ha comportato nessun tipo di disagio alla popolazione che, ordinatamente, è rimasta a casa salvo le uscite per motivi di lavoro e per necessità» prosegue il primo cittadino.

«La barca da diporto a vela, battente bandiera inglese, con due persone a bordo, attraccata nel nostro porto da due giorni, come previsto, ha preso il largo direzione per Porto Santo Stefano. Ringrazio l’Ufficio Locale Marittimo per l’assistenza fornita e per il puntuale controllo dell’imbarcazione».

«Per coloro che fanno la spesa nei negozi di alimentari cosiddetti “di vicinato” è raccomandato di entrare nel locale uno alla volta sostando in attesa esternamente a distanza l’uno dall’altro. Dalle nostre parti non ci sono file insostenibili ma sono precauzioni importanti che potranno tornare utili, nel tempo, quando tutto questo sarà finito».

«Si informa, inoltre, gli interessati che per il ritiro della merce a bordo del traghetto, qualora siano stati autorizzati a imbarcarla, possono recarsi a bordo uno alla volta con veicolo o senza attenendosi rigorosamente alle prescrizioni sulle distanze, che vigono a terra» precisa Ortelli.

«Le Forze dell’ordine continuano l’azione di controllo a tappeto dei traghetti, sia in partenza che in arrivo. La riduzione dei collegamenti marittimi ha semplificato il lavoro del personale addetto al controllo. Anche la disciplina delle persone, costituita da atteggiamenti responsabili, anche oltre la stessa restrizione di legge, combatte la proliferazione del contagio e sconfigge lo sviluppo del virus. Non abbassiamo la guardia».