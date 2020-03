La maggioranza: «Opposizione assente alla seduta. Solo gli amministratori seri vanno avanti»

ORBETELLO – “Domani si terrà il Consiglio comunale all’Auditorium comunale nel rispetto di distanze e sicurezza. L’opposizione Pd, in modo ingiustificatamente polemico, ha fatto sapere che non parteciperà al Consiglio comunale”, affermano dalla maggioranza.

“L’attività amministrativa va avanti e la maggioranza continua il proprio lavoro nel rispetto delle distanze e della sicurezza come avviene tutti i giorni in Comune – proseguono – ma con il grande senso di responsabilità di un amministratore che sa che deve operare per la propria comunità anche in momenti difficili senza abbandonare la nave e i passeggeri come invece è stato abituato qualcuno”.

“Quasi tutti i giorni, infatti, si riunisce il Coc in Comune con una quindicina di persone, l’attività va avanti anche se l’opposizione ha brillato per assenza in comune – continuano -. Tutta la maggioranza ogni giorno è a lavoro in Comune. Con il Consiglio comunale la differenza non ci sarà, dato che l’opposizione non c’è mai stata e non ci sarà al Consiglio comunale. Un Consiglio comunale dove deve essere portato con urgenza l’atto relativo ai danni del recente uragano”.

“Gli amministratori seri vanno avanti – concludono dalla maggioranza -. O forse qualcuno pensava che in comune gli atti per gestire questa difficile situazione si realizzassero da soli senza la presenza fisica degli amministratori e dipendenti. L’opposizione si è dimostrata inadeguata a gestire le emergenze quando era maggioranza e non si smentisce ora”.