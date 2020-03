iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Assassinio sull’Orient Express. Tratto dal bestseller di Agatha Christie, il thriller con un cast stellare: con Johnny Depp, Penelope Cruz e Michelle Pfeiffer. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto a bordo di un treno. Ottimo per tutti gli appassionati di gialli. QUI il trailer.

Rai 2: 21.20 – X- Men 2. Il secondo film della saga basata sui supereroi della Marvel. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Lo storico programma di servizio pubblico dedicato alla ricerca di persone scomparse condotto dalla giornalista Federica Sciarelli.

Rai 4: 21.20 – The Ones Below. Coinvolgente thriller anno 2015. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Grande Fratello Vip. Lo storico format di Canale 5 nella versione vip, giunto ormai alla sua quarta edizione. Conduce Alfonso Signorini.

Italia 1: 21.20 – Segnali dal futuro. Film drammatico, ma anche fantascientifico, thriller e a tratti horror. Protagonista Nicolas Cage. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Speciale Coronavirus. Programma a cura della redazione del tg4 che si occupa dei principali casi di attualità.

La7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che attraverso nuovi documentari e testimonianze inedite, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Antonino Chef Academy. Dieci giovani cuochi cercano di aggiudicarsi un posto nel ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo. Programma adatto a tutti gli appassionati di cucina.

Nove: 21.25 – Speciale Sono le venti. Puntata speciale del programma di Peter Gomez dedicata al Coronavirus. La copertina sarà affidata a Maurizio Crozza.

Rai Movie: 21.10 – Australia. Il pluripremiato film con protagonista Nicole Kidman. QUI il trailer

La 5: 21.20 – Collateral Beauty. Un dirigente pubblicitario newyorchese di successo si ritira dalla vita sociale, ma i suoi amici escogitano un coraggioso piano per raggiungerlo prima che perda tutto, spingendolo a confrontarsi con le difficoltà della vita. Con Will Smith. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – Lupin III. L’elusività della nebbia.