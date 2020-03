«Il tessuto sta finendo». I tappezzieri dal cuore d’oro rischiano di fermare la produzione di mascherine

GROSSETO – I tappezzieri dal cuore d’oro rischiano di smettere la produzione di mascherine. Infatti si sta esaurendo il materiale che Adolfo e Alessio utilizzano per confezionarle, il famoso tnt, tessuto non tessuto.

“Ne avevo due rotoli da 800 metri ciascuno – ammette Adolfo -. Ma adesso sono davvero messo male perché rischio di non poter più accontentare le tante persone che vengono qui ogni giorno a prenderle gratuitamente o quelle che mi stanno contattando telefonicamente per inviargliele. Questa cosa mi sconcerta e mi fa arrabbiare, perché ancora tanta gente ha bisogno del nostro aiuto”.

Adolfo è una persona sensibile e non ama chiedere nulla a nessuno, perché questo suo gesto viene dal cuore ed è spontaneo e sincero.

Pensiamo che non solo provvede a donare le mascherine, ma paga anche le loro spedizioni in giro per l’Italia.

Si parla di qualche decina di migliaia di euro di spese vive che i tappezzieri hanno sostenuto e che adesso non riescono più a reggere, dato anche il gran numero di richieste soddisfatte e quelle ancora che vorrebbero soddisfare.

La storia dei tappezzieri dal cuore d’oro sta letteralmente facendo il giro del mondo, grazie ai social media a alla pagina Facebook di “Maremma in diretta”, dove sono stati postati i due servizi, realizzati da Carlo Sestini, che ne raccontano le gesta. Servizi che hanno raggiunto, rispettivamente, 6milioni e 942 mila e 4 milioni e 926mila persone, con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di commenti, e la cosa continua a crescere esponenzialmente. Ragione per cui, è partito #iostoconitappezzieri che punta a sensibilizzare ad a sostenere questo loro lavoro, che interessa tutti noi.